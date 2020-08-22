«Розовеет уже гортензия-то»: Галкин показал в саду приметы приближающейся осени

Юморист прогулялся по любимому приусадебному участку и запечатлел цветы на видео.

Телеведущий и шоумен Максим Галкин накануне вместе с семьей работал в саду. Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой были заняты обрезкой веток, а глава семейства фиксировал процесс на камеру.

Позже артист прогулялся по саду, похваставшись урожаем яблок, а также заметил изменения в цветнике, оказавшиеся приметой скорой осени:

«Розовеет уже гортензия-то, — заснял проявляющийся на белых цветках оттенок Галкин. И с сожалением повторил: «Розовеет матушка».

Некоторые сорта гортензии с приближением осени начинают розоветь. Это и обнаружил Галкин у себя на участке. К слову, у юмориста на придомовой территории раскинулся роскошный сад, на котором растет множество цветов, радующих хозяев цветением в разное время года. Сам муж Пугачевой очень гордится тем, что создавал собственными руками природу вокруг семейного гнездышка.