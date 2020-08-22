Постройневшая и счастливая: 47-летняя Королева в розовом платье макси «зажгла» с Тарзаном

Певица устроила вечеринку у себя дома в честь розовой свадьбы. На глазах Владимира Винокура, Иды Достман и другие гостей пара спела и станцевала.

Наташа Королева почти 10 лет прожила в браке с Игорем Николаевым. Но в итоге они развелись. Артист обрел счастье с Юлией Проскуряковой, а его экс-избранница с танцором Сергеем Глушко, выступающим под псевдонимом Тарзан. Мало кто верил в их союз, но влюбленные до сих пор вместе. Недавно певица отпраздновала 47-летие, но поклонники поражаются тому, как молодо она выглядит. Недавно исполнительница хита «Маленькая страна» стала делать модные прически, а также облачаться в яркие образы.

21 августа исполнилось 17 лет со дня свадьбы Королевой и Глушко. Пара поздравила друг друга с радостным событием. Также они закатили домашнюю вечеринку, на которую позвали гостей: Владимира Винокура, Иду Достман и других известных персон. По такому случаю певица облачилась в розовое платье макси с цветочным принтом. Она дополняла наряд туникой с толстой вязкой. Волосы звезда собрала в два высоких пучка. Такая прическа стала трендовой. Ее делают Анна Нетребко, Ольга Бузова и другие знаменитости.

Гости могли насладиться не только застольем, но и зажигательным выступлением супругов. Они пели и танцевали вместе. Королева пылко обнимала своего мужа, считая кубики пресса. Вечер закончился тем, что танцевали абсолютно все. Весь вечер звучали тосты в честь влюбленных.

«Вот это праздник! Наташа, Сережа — вы лучшая пара! Никто не верил в их союз, но.. 19 лет вместе душа в душу» — написала Алла Занимонец.

Поклонники поздравили пару. Многие поразились тому, как молодо выглядит Королева. «Как же вы подходите друг другу!», «Наташа, вам повезло с Сережей. Он вас боготворит», «Наташа прям молодеет на глазах», «Какая стильная, нежная любимая», «Очень классные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.