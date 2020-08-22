«Мы бы были идеальной парой»: муж Бородиной пожаловался на жадность телеведущей

Курбан Омаров рассказал, что его жена прячет от него шампунь.

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. В настоящее время супруги находятся в отпуске – всей семьей они отдыхают в Крыму. Теледива с удовольствием делится с подписчиками своего микроблога приятными моментами с отдыха, а вот ее муж оказался не так доволен.

Курбан у себя в Instagram опубликовал видеоролик, в котором обличает жену в жадности. Он рассказал, что Бородина прячет от него шампунь.

«Представляете, каково мне теперь в таком почтенном возрасте узнавать, что у меня не жена, а какая-то шампуневая жадина», — пожаловался Омаров.

Оказывается, Омаров не берет свои банные принадлежности в поездки, в отличие от жены. И во время гигиенических процедур предпочитает пользоваться не отельными шампунем и гелем для душа, а берет Ксюшины. Замечая это, телеведущая старается убрать подальше заветные баночки. Но мужу это не нравится, и он каждый раз находит их и снова использует на себя: «Сегодня еле нашел, потому что она спрятала его за раковину».