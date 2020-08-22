Вся жизнь в одном видео: Навка показала, как выросла ее маленькая дочка за шесть лет

45-летняя олимпийская чемпионка Татьяна Навка в день рождения младшей дочери, который состоялся 21 августа, нежно обратилась к Наденьке с поздравлениями. У себя в Instagram спортсменка опубликовала фотографии именинницы и теплые пожелания.

А позже поделилась семейным видео, на котором запечатлены все моменты жизни и взросления маленькой дочки – от первых снимков в роддоме до настоящих дней. Ролик в подарок на день рождения смонтировала сестра Навки Наталья.

Фото из отпуска, снимки и с тренировок и награждений, кадры в кругу семьи, а также видео рядом с мамой и папой не оставили равнодушными многих подписчиков Навки.

«Как трогательно, до слез», «Красивые фотографии», «Папина дочка!», «Какие трогательные фотографии», «С каким удовольствием я посмотрела это видео!», «Как приятно смотреть на вашу семью», «Как же мило» — написали фолловеры.

К слову, у Татьяны Навки от первого брака с Александром Жулиным есть дочь Александра, которой в этом году исполнилось 20 лет.