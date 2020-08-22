«Я точно знаю, что мне нужно»: Бледанс обозначила качества, которые ценит в любимом

Сейчас рядом с актрисой есть тот, кто удовлетворяет ее потребностям чувствовать себя любимой.

Актриса Эвелина Бледанс была трижды замужем, ее последний брак распался три года назад. По итогам полученного опыта артистка сформулировала для себе те критерии, которым должен отвечать мужчина, чтобы обратить на себя ее внимание.

«Сейчас, находясь в отношениях с мужчиной, который ими всеми обладает, я поняла, что я точно знаю, что мне нужно и не обманываю себя» — подчеркнула артистка. «Единственный показатель для женщины рядом с мужчиной — это ее состояние спокойствия и счастья внутри», — считает Бледанс и на первое место ставит заботу.

По ее признанию, ощущение, когда о тебе пекутся, хочет испытывать любая женщина, даже сильная и независимая.

На втором месте нежность. Эвелина считает, что она важна как женщине, так и мужчине. Благодаря этому чувству отношения в паре становятся, уверена звезда, глубже. И третье – это общие интересы.