«Меня пригласили на виллу Ротшильда»: для светского раута на Лазурном берегу Боня выбрала пышное платье в цветочек

Совсем недавно у экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони в Монако случилась беда – ее съемную квартиру дважды обокрали, пока девушка путешествовала к морю. Но заострять внимание на этой неприятности светская львица не стала, и лишь призналась, что отныне свои stories постарается не снимать в режиме реального времени.

Но накануне Боня не удержалась. Красавица весь вечер снимала на видео светский раут, на который ее пригласили друзья.

«Меня сегодня пригласили на виллу Ротшильда. Там будет мероприятие», — похвасталась светская львица.

Для выхода в свет Боня выбрала пышное черное платье, украшенное вышивкой с цветами. Актуальная длина наряда эффектно подчеркнула стройные ноги девушки – она с удовольствием позировала на лужайке после заката.

На территории виллы прошел вечер итальянской музыки – вживую играл оркестр, а в качестве «танцоров» выступили световые фонтаны. Все это яркое зрелище Боня показала у себя в Instagram.