«Ох, какой урожай-то у нас!»: Галкин похвастался яблоневым садом

Один из первых праздников урожая – Яблочный Спас – на этой неделе отметили многие звезды. Например, телеведущая Екатерина Стриженова в отсутствие плодовых деревьев на своем участке отправилась за садовыми яблочками на рынок и поспешила поздравить и угостить своих поклонников.

А вот у шоумена Максима Галкина на приусадебном участке – чуть ли не яблоневая плантация. Накануне артист со своей семьей – женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой – дружно вышел во двор, чтобы навести порядок перед осенними работами. И не удержался – похвастался урожаем, который дала одна из яблонь:

«Ох, у нас урожай-то яблочный какой, ммм! – демонстрируя усыпанные плодами ветви дерева, приговаривал артист. – Ох, какой урожай-то у нас».

Максим Галкин любит показывать свой сад виртуальным поклонникам. Кроме того, он регулярно снимает на видео в stories семейные прогулки и развлечения на дворе.