«Я всегда была S»: беременная Подольская рассказала, до какого размера уже поправилась

Певица Наталья Подольская совсем недавно подтвердила слухи о своем «интересном положении». Звезда уже на внушительном сроке беременности, и это ее второй ребенок от Владимира Преснякова. Артистка не побоялась полететь на отдых в Турцию, где провела неделю в компании родных – сына Артемия, сестры и племянников.

На отдыхе певица не расслаблялась и тщательно подбирала наряды для выхода в свет. Накануне она выгуляла эффектное вечернее платье, а на прощальный ужин перед вылетом выбрала белую хлопковую блузу с открытой спиной и джинсовую юбку. Наталья призналась, что уже успела поправиться.

«Как приятно, что я еще влезаю в М. Размер М – это мой нынешний размер временно. А так я всегда была S», — совершила признание артистка.

К слову, на некоторых ее фотографиях не то что лишний размер, даже беременность не видно – артистка умело камуфлирует свой животик под свободными нарядами или правильными расцветками. Благо опыт позволяет – ей успешно удавалось скрывать предыдущие месяцы «интересного положения».