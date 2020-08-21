«Ну, и как нам это развидеть?»: Лобода блеснула грудью без лифчика, а Асмус — соблазнительной ложбинкой

37-летняя Светлана Лобода вслед за поющей телеведущей Ольгой Бузовой надела платье на голое тело. Украинская исполнительница блеснула грудью без лифчика, облачившись в провокационный наряд длины мини трендового винного оттенка. Певица восхитила поклонников тонкой талией. И это при том, что у поп-дивы есть двое детей: девятилетняя Евангелина и двухлетняя Тильда.

«Иногда нужно поставить суету на паузу и отправиться на легкую подзарядку», — отметила певица.

Изящные формы артистки не оставили ее фанатов равнодушными. Лобода показала роскошную фигуру, лишив поклонников дала речи соблазнительными изгибами своего тела.

«Какая у вас бомбезная фигурка», «Пожалейте наши нервы!», «Срочно, несите огнетушитель!», «Ну, и как нам это развидеть?!», «Дерзко, смело! И зачем вообще тут нужен лиф?! Все супер», «Ух, горячо!», «Богиня! Нет слов, выглядите прекрасно», «Очаровательная», — отметили фанаты певицы.

Не отстает от Светланы Лободы и экс-возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова Кристина Асмус. Звезда фильма Клима Шипенко «Текст» похвасталась свежим маникюром с остро подпиленными ноготками. Представ в образе кокетливой кошечки, Асмус сверкнула дерзким декольте, показав пышную грудь и соблазнительную ложбинку. Поклонники не смогли найти изъяна в пикантном снимке актрисы.