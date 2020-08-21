«Ангел во плоти! Как хороша»: невестка Орбакайте на отдыхе в Сочи предстала в соблазнительном бикини

Возлюбленная Никиты Преснякова дала понять, что «карантинные» каникулы никак не сказались на ее фигуре.

23-летняя Алена Краснова, вернувшись в Москву, не перестает радовать поклонников серией сочинских снимков. На летних фото возлюбленная солиста группы Multiverse предстала в топе-бандо в стиле «наив» и ярко-неоновом бикини. Таким образом, модель не только подчеркнула бронзовый загар, но и привлекла внимание к своей точеной талии. Невестка Кристины Орбакайте может похвастаться стройными длинными ногами, изящными ключицами и тонкими щиколотками.

Поклонники музыканта уверены, что Никите Преснякову повезло с женой, которая к тому же еще и неплохо готовит. В интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» возлюбленная певца уточнила, что сама выполняет всю мелкую работу по дому. Кроме того, Алена время от времени балует внука Примадонны блюдами домашней кухни собственного приготовления.

Несмотря на то, что все «карантинные» каникулы невестка Кристины Орбакайте провела на даче в Малых Бережках, она сумела сохранить стройную фигуру, не поправившись ни на грамм. Так, на летних снимках Алена похвасталась тонкой талией, показав, как она выглядит в купальнике. Поклонники модели пришли в восторг от плоского животика возлюбленной Никиты Преснякова.