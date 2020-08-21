«Так вот откуда солнце сегодня!»: Джанабаева в ярком лимонном костюме вышла на променад

Этим летом одним из самых трендовых оттенков в одежде стал лимонный и все его вариации. Об актуальном как никогда цвете высказался в программе «Сегодня вечером» Александр Васильев. Он пришел на шоу в пиджаке цвета одуванчиков и заметил, что так «очень модно».

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Вслед за историком моды в желтом были замечены многие звезды российской сцены — Ольга Бузова, Екатерина Стриженова, Тина Канделаки и многие другие выгуляли наряды солнечного цвета. Вслед за ними облачилась в лимонное и Альбина Джанабаева.

Для пятничного променада на берегу водоема певица выбрала стильный костюм из шортов и свитшота актуального лимонного оттенка. Поклонники аутфит оценили.

«Какой костюмчик! Так вот откуда такое яркое солнце сегодня», «Альбина, красотка! Ваши фотки это что-то нереальное!!», «Какая вы классная!!», «Вы такая яркая, как солнышко», «Очень красивая» — написали в комментариях.

Сама Джанабаева порадовалась теплым летним денькам и возможности насладиться летом, пусть и уходящим.