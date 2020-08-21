«Остается только завидовать»: 42-летняя Орлова в мокром бикини засветила сногсшибательную фигуру

Ольга Орлова наслаждается уединенными августовскими каникулами. Однако пока не ясно, где и с кем отдыхает певица. Поклонники артистки недоумевают: как Влад Кадони мог отпустить от себя любимую соведущую.

Однако среди поклонников знаменитости нашлись и те, кто подметил, что этих двоих связывает только дружба и ничего больше. Фанаты уверены, что экс-солистка группы «Блестящие» мастерски прячет от свою вторую половинку. При этом подписчики артистки сошлись во мнении, что возможный избранник Орловой вряд ли принадлежит миру шоу-бизнеса, иначе бы пару уже заметили на каком-то из светских мероприятий.

«У меня идеальный план на день — ничего не делать!! Долго, конечно, в таком режиме не протянешь, но первые дни — это предел мечтаний», — отметила Орлова.

На отдыхе певица похвасталась сногсшибательной фигурой, позировав в мокром купальнике. Ольга обладает тонкой талией, рельефным животиком, красивыми бедрами без грамма целлюлита и растяжек. Она выглядит значительно моложе своих лет. Певице не дашь больше тридцати пяти.