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«Красавица, похожа на маму»: в Сети обсуждают фото 16-летней дочери Гарика Мартиросяна

Шоумен опубликовал снимок в своем аккаунте Instagram в честь дня рождения наследницы.

«Красавица, похожа на маму»: в Сети обсуждают фото 16-летней дочери Гарика Мартиросяна
Гарик Мартиросян. Фото: instagram.com/martirosian_official/

В день рождения своей дочери Жасмин Гарик Мартиросян разместил ее фото и тепло поздравил наследницу с именинами. «Ты — лучшая! Мы тебя очень любим» — добавил отец в подписи к фото.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали много хорошего и доброго 16-летней девушке. Как водится, некоторые стали обсуждать, на кого из родителей стала похожа наследница. И перевес получился не в пользу отца:

«Красавица, похожа на маму», «Куколка», «Это ваша дочка??», «На вас не похожа! на Жанну тоже», «Красавица! Взяла от родителей все самое красивое!!!» — пишут в комментариях.

Однако, все комментаторы сошлись во мнении, что Жасмин растет настоящей красавицей на радость маме и папе.

К слову, у Мартиросяна в браке с юристом Жанной Левиной двое детей. В семье юмориста подрастает сын Даниэль, которому осенью исполнится 11 лет.

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