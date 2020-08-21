Танцы на глазах у жены: Пугачева на вечеринке «приревновала» Галкина к Лайме Вайкуле

На одной из фан-страничек Примадонны появились ее архивные летние кадры, которые ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Певица запечатлела на камеру смартфона, как ее молодой муж исполнял авторскую хореографию на танцполе в компании с 66-летней Лаймой Вайкуле. И все это на глазах у возлюбленного латвийской артистки — Андрея Латковского. Алла Пугачева сделала вид, что «приревновала» Максима к близкой подруге и даже погрозила пальцем танцующей парочке. Однако те никакого внимания на Примадонну не обратили.

Напомним, что певица уже много лет дружит с Лаймой Вайкуле. Практически каждое лето артистка проводит с семьей — мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой в Юрмале. Однако в этом году Алла Борисовна решила остаться дома, сведя к минимуму посещения светских мероприятий. К слову, отдыхая на побережье Балтийского моря, Примадонна успела побывать на двойном свидании. Так, певица поужинала в компании супруга, Лаймы Вайкуле и ее возлюбленного — Андрея Латковского.

Помимо того, что Пугачева тесно общается с Вайкуле, она также на протяжении долгих лет дружит с четой Юдашкиных, модным дизайнером Игорем Гуляевым, украинской исполнительницей Светланой Лободой, композитором Игорем Николаевым и его женой Юлией Проскуряковой, а также многими другими знаменитостями. Алла Борисовна любит принимать в своем загородном особняке в подмосковной деревне Грязь именитых гостей, выступая в роли радушной хозяйки. По словам Галкина, благодаря тому, что у них в доме много комнат, для каждого они могут выделить отдельную спальню, если, к примеру, к ним приезжает погостить Кристина Орбакайте с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой.