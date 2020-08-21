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С акцентом на смокинг в стиле Голливуд: Орбакайте появилась на публике в мини-шортах и капроновых колготах 

49-летняя певица отдала предпочтение лаконичной цветовой палитре.

С акцентом на смокинг в стиле Голливуд: Орбакайте появилась на публике в мини-шортах и капроновых колготах 
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

На одном из светских мероприятий Кристина Орбакайте появилась в смокинговом жакете в стиле Голливуд. О моде на эту деталь женского гардероба в программе «Модный приговор» на Первом канале напоминала соведущая Александра Васильева. Так, Эвелина Хромченко подметила, что пиджаки в «мужском стиле» и смокинги станут выгодным вложением, и окупятся вдвойне, когда речь зайдет о приглашении на званый ужин или вечеринку. Такие жакеты дополнят любой аутфит, и подойдут практически к любому мероприятию, сделав образ стильным и трендовым.

Примечательно, что возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова отдала предпочтение монохромной цветовой палитре — total black. Певица примерила тканевые мини-шорты и черные капроновые колготы в мелкую сетку. Образ артистки дополнили полусапожки.

Певица Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте позировала в мини-шортах и капроновых колготах (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

Напомним, что у Кристины Орбакайте есть трое детей. Старшего сына — Никиту, которому в мае исполнилось 29 лет, она родила от музыканта Владимира Преснякова – младшего. Также у артистки есть 22-летний сын Дени от предпринимателя Руслана Байсарова и восьмилетняя дочка Клава от третьего мужа — бизнесмена Михаила Земцова.

Сыновья певицы не спешат обзаводиться отпрысками, и это несмотря на то, что их звездная мама уже давно готова к появлению внуков. Никита Пресняков подметил, что сначала им с женой — 23-летней Аленой Красновой — нужно встать на ноги, а уже потом можно задуматься о пополнении в семье.

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