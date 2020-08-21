Невероятно, но факт: первым мужем Регины Тодоренко был банан

Телеведущая Регина Тодоренко давно не появлялась на экранах, а начать решила с юмора. Она стала первым гостем нового шоу «Блеф» на YouTube-канале Pokerface. Смысл программы заключается в рассказах правдивых и лживых историй из своей жизни. Оппонент, которым стал музыкант Киевстонер, должен был угадать, что истина, а что нет. Историю о первом замужестве Тодоренко видеоблогер назвал блефом. И прогадал. Регина на самом деле выходила замуж за банановое дерево по индийским традициям.

«Мое число выпало на неблагоприятную дату. И если бы я не вышла замуж за банан, то дальнейшие браки были бы у меня неуспешны. Поэтому чтобы избавиться от этой кармы и кармического узла, я вышла замуж за банан», — рассказала в эфире шоу Тодоренко.

В качестве доказательств она привела эпизод из программы «Орел и Решка», где ее действительно выдали замуж за банановое дерево.

Совсем скоро Тодоренко вернется на ТВ-проект, теперь уже на Первом канале. Телеведущая принимает участие в шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.