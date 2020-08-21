«Ух! Роскошная мамочка»: Муцениеце в бикини под тельняшку сверкнула эффектным декольте

Поклонники актрисы сошлись во мнении, что расставшись с Павлом, Агата Муцениеце стала выглядеть еще краше. Она хорошеет день ото дня. Во-первых, девушка возобновила своим утренние тренировки и пробежки на свежем воздухе. Во-вторых, она не стала впадать в депрессию на фоне развода и слухов о романе бывшего мужа с Мирославой Карпович. Актриса занята самосовершенствованием и воспитанием детей. У нее нет времени на переживания. Знаменитость ведет собственный проект «Честный развод», оставаясь при этом на связи с верными почитателями.

После второй беременности Муцениеце сетовала на то, что она никак не могла вернуть свой дородовой вес. Агата сидела на различных диетах, однако похудеть ей не удавалось. Сейчас актриса может похвастаться точеной талией и красивой линией декольте. Так, на одном из летних фото экс-возлюбленная Павла Прилучного позировала в мини-бикини под тельняшку, впечатлив поклонников стройной фигурой.