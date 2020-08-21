«Ушел кусочек моего счастья»: Александр Серов вспомнил свадьбу своей красавицы-дочери Мишель

Певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о свадьбе своей дочери Мишель. Как сказал музыкант, ему было сложно отдавать дочь замуж.

«Дочь меня вдохновляет. Дает силы творить. Я могу лучше выступить и спеть, когда думаю о ней. Это такая поддержка. Она кроткая и близкая. Даже передать сложно. Такие сильные флюиды между нами. Этот человек рядом и растет у тебя на глазах. Учится, взрослеет». Александр Серов

Как сказал Серов, дочь барометрирует ситуацию, занимает нейтралитет в его отношениях с бывшей женой, что очень важно. «Недавно я выдавал Мишель замуж. Это было двоякое чувство. Уходит кусочек твоего счастья, которое с тобой шло день в день. Была всегда рядом. И вдруг другой человек начинает ею владеть. Она уже принадлежит этому человеку. Это и горечь, и радость. Это неизбежно в нашей жизни. Парень у нее серьезный, деловой. Два высших образования. Дальше все зависит от их совместимости характеров», — сказал он.

Напомним, что Александр Серов был 19 лет женат на гимнастке Елене Стебеневой. В этом браке в 1993 году родилась их единственная дочь Мишель.