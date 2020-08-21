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В имиджевых очках и перстнях: 71-летняя Пугачева в объемной накидке из тафты поужинала с Вайкуле

Особое внимание жена шоумена Максима Галкина уделила аксессуарам.

В имиджевых очках и перстнях: 71-летняя Пугачева в объемной накидке из тафты поужинала с Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что просто не может позволить себе критиковать образы и стиль Примадонны отечественной эстрады, хотя бы потому что она любимица миллионов. При этом искусствовед уточнил, что Алла Пугачева старается выглядеть молодо. А для людей более зрелого возраста, тех, кто застал советскую эпоху, она и вовсе настоящая дива — икона стиля. Обсуждая гардероб певицы, соведущий Эвелины Хромченко обратил внимание, что артистке стоит отказаться от ботильонов или босоножек, которые визуально режут ее ноги. Кроме того, историк моды уверен, что Примадонне не стоит выбирать слишком короткие платья или юбки, демонстрирующие ее коленки. В возрасте за пятьдесят эту зону ног, по словам Васильева, лучше не показывать. Ко всему прочему, ведущий программы «Модный приговор» сделал Пугачевой комплимент, заверив, что у нее удивительно холеные руки — очень мягкие и ухоженные.

Певица Алла Пугачева с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева в полупрозрачной накидке из тафты и черной блузе предстала на ужине с Лаймой Вайкуле (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

71-летняя певица тщательно следит за своим имиджем. Так, на ужин с близкой подругой Лаймой Вайкуле жена шоумена Максима Галкина отправилась в объемной полупрозрачной накидке из тафты, дополнив летний аутфит аксессуарами.

Певица Алла Пугачева с Лаймой Вайкуле
Свой летний образ певица дополнила имиджевыми очками (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

К своему наряду певица подобрала массивные перстни, браслеты и имиджевые очки в трендовой пластиковой оправе. К слову, автором летних кадров с участием Аллы и Лаймы выступил ведущий программы «Лучше всех!».

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