«Венчание мамы и Максима»: Орбакайте поделилась памятным снимком с Пугачевой в фате оттенка пыльной розы

Это важное для супругов событие состоялось еще в 2017 году. На тот момент Примадонна с мужем уже обзавелись общими детьми.

На одной из фан-страничек Орбакайте появилось архивное фото, на котором она позировала с семьей. Примечательно, что этот же кадр в личном профиле публиковала и сама певица. На памятном снимке Кристина позировала вместе с именитой мамой, шоуменом Максимом Галкиным, дочкой Клавой, двойняшками Гарри и Лизой, композитором Игорем Николаевым и его женой Юлией Проскуряковой и многими другими. Фото было сделано в одном из подмосковных храмов, где состоялось таинство венчания Аллы Пугачевой с ее избранником. Перед объективом фотокамеры певица предстала в фате оттенка пыльной розы. Стоит отметить, что это важное для артистки событие прошло еще в 2017 году. И на тот момент Примадонна с мужем уже воспитывали общих детей.

«Светлое и красивое событие в нашей семье! Венчание мамы и Максима», — подписала снимок певица.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, для Аллы Борисовны это венчание не первое. Еще в 1994 году этот же обряд она проходила вместе с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Позже в одном из интервью певица призналась, что всю оставшуюся жизнь будет корить себя за тот необдуманный поступок.

Примечательно, что нынешний избранник артистки — шоумен Максим Галкин жену к Филиппу Бедросовичу не ревнует. И это при том, что бывший муж Аллы Пугачевой частый гость в их загородном особняке в подмосковной деревне Грязь. Как говорит возлюбленный Примадонны, для них Филипп это уже что-то святое.