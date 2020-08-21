«Идеальное тело»: Рудова для откровенного снимка выбрала нескромный ракурс

Актриса привыкла хвастаться своей фигурой и выбирает для этого соответствующие наряды.

На днях о Наталье Рудовой заговорили в СМИ в связи с ее интересным положением. В Сети появились фотографии актрисы, которая, придерживая округлившийся животик, посещает ресторан. Чтобы беременность не сильно была заметная окружающим, звезда выбрала свободную футболку, но жесты, характерные для будущей мамочки, все равно выдали 37-летнюю Рудову. А позже, после шумихи, актриса в своем Instagram разместила фото живота. Только выдала его за шутку.

Чтобы развеять слухи, актриса все чаще стала публиковать в своем микроблоге фото в купальниках или нижнем белье. И накануне вновь поделилась пикантным снимком. Стройная блондинка облачилась в боди на тоненьких бретелях и запечатлелась с нескромного ракурса, демонстрируя соблазнительные формы.

«Идеальное тело», «Вот это фото», «Фигура огонь», «Наташенька, очень красивая», «Как красиво, эротично и эстетично», «Бузова отдыхает», «Очень красиво», «Шикарное тело», — пишут поклонники.

Кстати, личную жизнь актриса тщательно скрывает от посторонних глаз. И никак не комментирует, кем занято ее сердце. А как вы думаете, беременность Рудовой — это правда или вымысел?