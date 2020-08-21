«Это вообще прилично?»: беременная Подольская нарядилась в вечернее платье с разрезом до бедра

Жена Владимира Преснякова-младшего, 38-летняя певица Наталья Подольская недавно объявила о своем интересном положении – они с мужем готовятся к пополнению. Срок у звезды уже довольно приличный, но до недавнего момента ей удавалось скрывать живот. Когда же тайное стало явным, артистка заявила, что не пытается утаивать беременность, и даже не побоялась отправиться на отдых в Турцию. Компанию ей составили сын Артемий и родная сестра Юлианна с детьми.

На отдыхе Подольская, как и подобает настоящей моднице, меняет купальники и наряды с завидной регулярностью. Например, накануне она вышла к бассейну в красном бикини на завышенной талии, что позволило скрыть животик – некоторые даже не углядели его у звезды. А вечером вместе с сестрой Наталья отправилась на променад, нарядившись в роскошное платье. На жене Преснякова струилось черное платье на одной лямке, которое звезда с гордостью продемонстрировала поклонникам:

«Да, мы такие нарядные. А что, нельзя? – сняла видео своего аутфита Подольская. И воскликнула: «Смотрите, разрез! Это вообще прилично?».

Подол красивого платья эффектно оказался поделен надвое – вертикальный разрез ушел высоко к бедру. Дополнили аутфит правильные аксессуары – большие серьги и минималистичный клатч.