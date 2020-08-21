«Как она меня терпит, не понимаю»: Влад Топалов в очередной раз признался в любви Ильиных

Поклонники уверены, что между певцом и фигуристкой не просто «рабочие отношения».

Певец Влад Топалов в Instagram в очередной раз очень нежно обратился к своей партнерше по проекту «Ледниковый период», который стартует в конце сентября на Первом канале, фигуристке и олимпийской чемпионке Сочи Елене Ильиных. Он опубликовал несколько красивых фотографий с тренировок. На одной из них музыкант красиво придерживает за ногу Ильиных. При этом он смотрит на нее влюбленным взглядом.

«Спасибо прекрасной Елене. Как она меня терпит, не понимаю». Влад Топалов

Между тем поклонники выразили уверенность, что между музыкантом и фигуристкой нечто большее, чем обычные рабочие отношения. «Вы просто прекрасная пара», «Регину больше всего жалко. Как бы Влад не ушел от нее к Ильиных», «Вы прекрасно смотритесь на льду и вне его».

Напомним, что Елена Ильиных в начале этого года стала мамой. Сына она родила от артиста балета Сергея Полунина. Топалов, как известно, тоже не очень давно стал отцом. Его сыну Майклу от телеведущей Регины Тодоренко нет еще и двух лет.