«Дар речи пропадает»: Маликова в мини-шортах и шифоновой блузке встретилась с Туктамышевой

Дмитрий Маликов воспитывает сына Марка. Его старшая дочка Стефания уже стала совсем взрослой. Девушка успешно окончила школу и уже учится на четвертом курсе МГИМО. А во время карантина наследница артиста попробовала силы в качестве бизнес-леди. Она выпустила коллекцию летних нарядов. Теперь дочка певца с радостью облачается в платья и другие вещи собственного производства. После отпуска блистать в летних образах она отправилась в Санкт-Петербург.

Если первый день Стефания с подругами осматривала музеи и посидела на террасе ресторана, то второй день принес ей приятный сюрприз. Девушка встретилась со знаменитой фигуристкой, чемпионкой мира 2015 года, Елизаветой Туктамышевой. Для вечерних посиделок дочка Маликова облачилась в кожаные шорты и шифоновую блузку с гороховым принтом. Кожаные ботильоны дополнили ее образ. А спортсменка предстала в платье-халате небесного цвета.

«С красоткой Лизой. Восхищаюсь девушками — фигуристками. Всегда, когда смотрю на катание Лизы дар речи пропадает, так красиво, нежно, пластично. Сама всегда хотела попробовать себя в фигурном катании, но, видимо, не в этой жизни», — написала Стеша.

Поклонники восхитились красотой девушек. Многие отметили, что дочка артиста тоже могла бы стать фигуристкой. «Ааааа какой лучок», «Какие красивые и талантливые девочки! Каждая в своей сфере!», «Стешенька никогда не поздно начинать», «Вы обе прекрасны, даже супер», «Стеша ногами затмила даже чемпионку», — прокомментировали пост подписчики.