«Эти ноги сражают наповал»: Савельева в бикини блеснула точеной фигурой на побережье

Саша Савельева в сове время участвовала в «Фабрике звезд». Тогда она и попала в девичий коллектив «Фабрика». Девушка обладает эффектной внешностью. Она всегда была завидной невестой, но ее сердце еще в 2010 году украл Кирилл Сафонов. Супруги счастливы в браке, а в 2019 году певица подарила избраннику сына Леона. Поклонники были поражены, когда девушка в считанные дни после родов вернулась в форму.

Во время карантина Саша сама заботилась о ребенке. Лишь недавно она впервые за долгое время вышла в свет. Девушка повеселилась на вечеринке Андрея Григория-Апполонова. Тогда она предстала в джинсовом комбинезоне и на шпильках. Обычно артистка много путешествует, но пока ей не удалось вырваться из Москвы. Зато накануне Савельева оказалась у водоема. Она предстала в бикини и белой рубашке-кимоно.

На кадрах певица бежит по песку в воду, демонстрируя точеную фигуру и изящные бедра. Распущенные волосы колосились на ветру. Девушка расставила руки, будто ловя лучи солнца.

Поклонники восхитились красотой 36-летней звезды. Формы девушки сразили их. «Вот она — свобода», «Очень похоже на Серебряный бор или Строгино», «Очень красиво», «Эти ноги сражают наповал», «Мечта мужчин», «Ваши ноги роскошны», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Саша занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме, а также любит йогу.