«Вот такое у нас лето в Юрмале»: Вайкуле показала, где любит купаться

Многим отечественным звездам для долгожданной встречи с морем пришлось дожидаться, когда откроют авиасообщение. И как только стало возможно, селебрити устремились на Черноморское побережье в Сочи или Крым, чтобы успеть почувствовать лето и понежиться на солнышке. А вот Лайме Вайкуле никуда не нужно ехать – звезда эстрады живет в Юрмале на побережье и наслаждается летними деньками на курорте.

Подруга Аллы Пугачевой не так давно хвасталась обильным урожаем ягод, которые выросли на ее приусадебном участке. А теперь показала, какие цветы цветут у нее в саду. Она поделилась позитивным видео с поклонниками в Instagram.

На видео звезда задорно восторгается: «Вот такое у нас лето в Юрмале! Можно загорать, можно купаться! Вот туда я бегаю купаться» — и указала на аквариум с золотыми рыбками. Многие подписчики оценили игривое настроение любимицы:

«Позитив», «Лайма необыкновенная красавица и в такой красоте живешь! Живи долго и будь здорова!», «Такое позитивное, летнее, красочное видео от Вас, и сразу настроение стало еще лучше. Вы невероятно красивая», «Вы и Юрмала — прекрасны в любое время года» — пишут поклонники.

Кстати, любит гостить у подруги в Юрмале Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Она приезжает в Латвию чуть ли не каждое лето. Но на этот раз жена Максима Галкина не торопится лететь к морю – пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы.