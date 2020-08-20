«Полегче!»: 38-летняя Водянова в прозрачной юбке-плиссе блеснула изящными формами в Сан-Тропе

Наталья Водянова в этом году хотела сыграть пышную свадьбу с Антуаном Арно. С французским бизнесменом она живет уже девять лет. Они воспитывают двоих общих сыновей и еще троих наследников модели от прошлых отношений. Влюбленные планировали организовать торжество в Париже, где живут, но из-за пандемии коронавируса праздник пришлось перенести. Однако девушка не теряет времени. Все лето она путешествует с семьей по Франции.

Недавно Наталья делилась кадрами, на которых ходит по тропинкам с женихом и дочкой Невой. Порой девушка умудряется вышагивать по 20 километров в день. Но также она успела и отдохнуть в Сан-Тропе. Накануне модель опубликовала новые фото, на которых предстала в янтарном купальнике. Наряд она дополнила вязаной кофтой и прозрачной юбкой-плиссе цвета фуксия. Наталья блеснула точеной фигурой и изящными бедрами.

Она позировала с подругой и коллегой из Италии Марией-Карлой Босконо. Девушка надела джинсовые шорты поверх черного купальника. А пикантные фото сделал сын Водяновой Лукас.

Поклонники восхитились фигурой многодетной матери. 38-летняя девушка сразила их своими формами. «Классно, когда есть подружки, с которыми можно вместе подурачиться и посмеяться», «Выглядишь хорошо, родить столько детей», «А вы похожи», «Полегче! Какие красотки», «Наташа словно девочка 15 лет», «Волнующий изгиб», «Ноги модели не спрятать», — прокомментировали пост подписчики. Как оказалось, вместе с ними отдыхает и дочка Натальи. Нева прогуливалась в сарафане, который недавно ей купила мама.