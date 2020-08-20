На пике привлекательности: беременная Марина Ким показала фигуру в бикини на отдыхе в Бодруме

Ведущая «Доброе утро» проводит отпуск с дочками в Турции. Она не постеснялася блеснуть роскошными формами на курорте.

Марина Ким одно время снималась в кино и клипах, но в итоге стала телеведущей. Поклонники чаще всего именно ее видят, когда включают телевизор, так как она ведет передачу «Доброе утро» и ряд других проектов. Во время первого выхода в свет после карантина появились слухи, что девушка беременна. Спустя несколько дней радостная новость подтвердилась. Телеведущая продолжила работать, а потом устроила себе каникулы.

Кто отец ее будущего малыше неизвестно. Свою личную жизнь Марина держит за семью замками. При этом она уже воспитывает дочерей: шестилетнюю Бриану и четырехлетнюю Дарину. Этим летом она устроила себе отпуск, уехав в Турцию. Уже несколько дней телеведущая нежится на солнце в Бодруме, где также отдыхает Ирина Дубцова. Первые дни она делилась снимками своих наследниц, а теперь не постеснялась показать свою фигуру в купальнике.

На новых кадрах Ким предстала в черном бикини и белой рубашке. Сандалии в тон, сумка-шоппер Dior, солнцезащитные очки и повязка на голову завершили пляжный лук. Девушка покрасовалась у зеркала, блеснув пышной грудью и стройными ножками. Округлившийся живот телеведущая давно не прячет. Поклонники восхитились красотой молодой мамы.

«Ой! Марина! Вы вновь меня восхищаете», «Ох хорошенькая», «Мариша, красотка, загар тебе очень идет», «Манящая восточная красота!», «Какие формы», — прокомментировали пост подписчики.