«А теперь обратно»: Климова показала, как малышка Белла освоила велосипед

Четырехлетняя дочка актрисы от Гелы Месхи растет не по дням, а по часам.

У 42-летней актрисы Екатерины Климовой четверо детей от трех предыдущих браков. Старшей дочери Лизе Хорошиловой уже 18, сыновьям Матвею и Корнею Петренко 13 и 11 лет соответственно, и самой младшей, Изабелле Месхи – 4 года. Сейчас актриса не замужем, но в отношениях – об этом звезда намекнула, засветив красивое колечко на безымянном пальце.

Многочисленное семейство Климовой живет в загородном особняке, на свежем воздухе. Многодетная мама все свое свободное время уделяет детям. И на этот раз она отправилась на прогулку с крошкой Беллой, чтобы научить ее кататься на велосипеде. Девочка растет настоящей умницей и очень быстро покорила этот вид транспорта.

«А теперь обратно» — сняла на видео успехи своей дочки актриса.

В видео, которым поделилась актриса в Instagram, маленькая Белла долго берет разгон, ища равновесие, но потом уверенно ставит ноги на педали и едет по тротуару. Довольная мама просит девочку повторить маневр.