Муж Надежды Бабкиной показал, как выглядит его личный рай

Евгений Гор обновил квартиру и считает, что ему может позавидовать даже американская актриса.

Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор показал своим подписчикам в Instagram, как выглядит персональный рай. Музыкант опубликовал фото новой кухни. При этом отметил, что ему теперь может позавидовать сама Бри Ван де Камп – американская актриса, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки».

«Думаете, это картинка из AD? Нет, это картинка из RAI. Мой новый персональный рай, где я могу готовить, как сумашедший. Бри Вандекампф, еще позавидует», — подписал фото Гор.

Пользователи Сети отметили, что это место для настоящих кулинарных шедевров.

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Недавно Евгений Гор попал в больницу. Поклонники обеспокоились, что с ним случилась беда. Но, как рассказал Гор своим друзьям, он делал плановую операцию на носу. Судя по всему, теперь все хорошо и Евгений будет радовать своими кулинарными способностями.