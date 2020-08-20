Алена Водонаева назвала свое любимое место отдыха

Алена Водонаева рассказала о любимом месте отдыха в своей квартире. Оказалось, что это большой и уютный диван. Об этом телеведущая рассказала в своем Instagram. По ее словам, с сыном Богданом они там читают книги, смотрят фильмы и что-нибудь «жуют».

«Короче, диван «старый», ему столько же, сколько этой квартире — 5 лет. Он тут с самого начала. Раньше он был алого цвета, второй год — незабудковый», — написала Водонаева.

Недавно телеведущая заявила, что не уважает Ксению Собчак. Причиной тому стало якобы ее вранье. А ведь в 2004 году Водонаева пришла на реалити-шоу «Дом-2», когда его ведущей была именно Собчак. Тогда блогер относилась к ней с большим восторгом.