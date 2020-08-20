«Тяжело давалось»: Прилучный высказался о своем дебюте в качестве рэпера

Актер рассказал, что на самом деле терпеть не может ритмичный речитатив.

Не так давно в Сети появился трейлер будущей российской кинопремьеры – фильма с участием любимца миллионов зрителей Павла Прилучного. Картина под названием «Тень звезды» рассказывает о знаменитом рэпере, который столкнулся с обратной стороной славы и всенародной любви.

Прилучный в кадре исполняет песни сам, хотя в жизни, вообще, не воспринимает ритмичный речитатив – более того, относится к большинству представителей направления очень пренебрежительно. И на роль в картине Дмитрия Губарева соглашался очень долго.

«Очень сложно. Я занимался вокалом, у меня есть вокальное образование, музыкальное образование. Но рэп, конечно, это не мое, мне прям очень тяжело давалось, — рассказал «мажор» в интервью порталу peopletalk. И смягчился: «Вроде ничего получилось. Я на озвучке посмотрел, вроде не коробит. Не знаю, посмотрим, что выйдет из этого».

К слову, тексты песен, которые исполняет герой Прилучного рэпер Нэйм, написал Нигатив. О его творчестве и личности бывший муж Муцениеце отозвался крайне лестно: «Очень крутой рэпер, я считаю, очень мне нравится, что он делает, и сам он очень фактурный мужичок».