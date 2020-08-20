Дочь Легкоступовой произнесла проникновенные слова на церемонии прощания с мамой

Как отметила Анетта Бриль, она позаботится о всех членах их семьи.

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль на траурной церемонии прощания со своей мамой произнесла очень проникновенные слова у гроба звездной исполнительницы, которая прославилась своим хитом на все времена «Ягода-малина».

«Моя мама была лучшей в мире бабушкой, тещей, дочерью. Мамочка, я клянусь тебе, что никогда в жизни не позволю очернять и порочить твое имя. А еще обещаю, что позабочусь о всех членах нашей семьи. У нас все будет хорошо». Анетта Бриль

Отметим, что проститься с певицей в траурный зал Троекуровского кладбища прошли многие звезды отечественной эстрады. Среди них был замечен певец Сергей Пенкин, популярный музыкант Михаил Муромов. Также пришла певица Светлана Лазарева и многие другие, сообщает портал Dni.ru.

больше по теме Андрей Малахов в маске и Светлана Лазарева в темных очках приехали проститься с Валентиной Легкоступовой Певица будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Добавим, что Валентина Легкоступова умерла спустя несколько дней, как оказалась в больнице. В клинике она пребывала в коме после падения в ванной своей квартиры. Есть версия, что к смерти звезды причастен ее третий муж яхтсмен Юрий Фирсов. Возможно, он избил исполнительницу и она уже не смогла прийти в себя, получив серьезные травмы головы.