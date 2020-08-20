«Какая пышечка! Даже не узнать»: Голубкина в облегающих джинсах засветила округлившуюся фигуру

Мария Голубкина поделилась в Instagram свежим видеороликом. Актриса вместе со своим портерном пустилась в пляс, устроив мастер-класс для всех присутствующих. Знаменитость весьма уверенно и раскованно чувствовала себя в танце, абсолютно не комплексуя из-за приобретенных объемов. Тем временем поклонники артистки подметили, что фигура их любимицы заметно округлилась. Но эти формы никак не повлияли на плавность движений Марии. Она выглядела очень грациозно.

Как выяснилось, Голубкина записалась на бесплатные занятия по танцам. Урок прошел на свежем воздухе. Актриса с удовольствием размялась и прониклась танцевальными ритмами. Фанаты полностью поддержали Марию, подметив, что за время «карантинных» каникул она похорошела. Однако нашлись и те, что кто заметил, что артистка заметно прибавила в весе — но это ее даже красит.