«Какая пышечка! Даже не узнать»: Голубкина в облегающих джинсах засветила округлившуюся фигуру

Мария Голубкина поделилась в Instagram свежим видеороликом. Актриса вместе со своим портерном пустилась в пляс, устроив мастер-класс для всех присутствующих. Знаменитость весьма уверенно и раскованно чувствовала себя в танце, абсолютно не комплексуя из-за приобретенных объемов. Тем временем поклонники артистки подметили, что фигура их любимицы заметно округлилась. Но эти формы никак не повлияли на плавность движений Марии. Она выглядела очень грациозно.
Как выяснилось, Голубкина записалась на бесплатные занятия по танцам. Урок прошел на свежем воздухе. Актриса с удовольствием размялась и прониклась танцевальными ритмами. Фанаты полностью поддержали Марию, подметив, что за время «карантинных» каникул она похорошела. Однако нашлись и те, что кто заметил, что артистка заметно прибавила в весе — но это ее даже красит.
«У вас шикарная фигура!! Вы очаровательны», «Какая пышечка! Даже не узнать», «Браво!! Легко, уверенно, грациозно! Молодец», «Ой, Маша, смотрю на вас, и глаз не отвести, вы так красиво танцуете, пластично, легко, столько позитива!! Просто королева», «Какой размерчик! Ух, фигурка», «Маша, какая вы легкая, воздушная, так легко танцуете, приятно смотреть», «Ого! Какая пластика», «Маша, какая вы умница, красавица! Как мы устали от высокомерных людей, в вы само настроение», «Браво, Мария! Красивая и с чувством ритма все в порядке!! А главное, что такие нужные и важные события освещаете», «Как же классно! Без фильтров, естественно!! Красота по-русски. Браво, Маша», — отметили поклонники актрисы.