Пятиэтажный торт и танцы: Нюша в черном платье с подтяжками «зажгла» на собственной вечеринке

Певица второй раз отметила юбилей. На этот раз она собрала гостей в фешенебельном ресторане в Москве, устроив белый дресс-код.

Нюша 15 августа отметила день рождения. Певице исполнилось 30 лет. Круглую дату она решила отпраздновать с размахом. Сначала муж Игорь Сивов устроил ей сюрприз. Он привез артистку в Турцию на частном самолете, заранее собрав ее подруг в аэропорту. Там на пляже певица веселилась в компании Виктории Лопыревой. Девушка успела и загореть и развеяться, но вскоре вернулась домой. А 19 августа артистка устроила вторую вечеринку уже в Москве.

Сивов помог имениннице собрать гостей в фешенебельном ресторане. Праздник был устроен в стиле «Прованса». Для гостей был объявлен белый дресс-код, а ведущим мероприятия стал Дмитрий Хрусталев. Сначала Нюша предстала перед всеми в нежно-розовом мини-платье с перьями, которое сияло в лучах сафитов. Она сидела на кресле-троне, наблюдая за праздником. Потом все переместились к праздничному столу.

Именинница также успела переодеться в сценический наряд. Черное платье с подтяжками и массивные сапоги стали частью ее второго образа, в котором она выступила перед гостями. Девушка танцевала и веселилась. А кульминацией вечера стал пятиэтажный белый торт со съедобными перьями и выезжающей фигуркой именинницы. Для появления торта даже была репетиция днем, о чем позаботился Сивов. Нюша была поражена масштабным кондитерским произведением искусства.