«Даже лоб заблестел»: 38-летней Брежневой в махровом халате не удалось скрыть отеки под глазами

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе не скрывает: в повседневной жизни она отдает предпочтение естественной красоте. Кроме того, в гардеробе знаменитости преобладают вещи из базовых коллекций: джинсы, водолазки, худи, свитшоты, жакеты, кроссовки.

А вот дорогую дизайнерскую одежду известных брендов поп-дива привыкла брать напрокат, экономя при этом средства из семейного бюджета. Судя по всему, 38-летняя Вера Брежнева не видит смысла тратить баснословные суммы на наряды, которые она сможет надеть только один раз, отправляясь на светское мероприятие.

В Stories певица поделилась неидеальным снимком без ретуши. Возлюбленная Константина Меладзе не смогла скрыть отеки под глазами, позировав перед объективом фотокамеры в махровом халатике и без укладки.

«И все равно самая лучшая!», «Даже лоб заблестел», «Такая домашняя, супер!», «Устали?! Под глазками заметны мешки», — так отреагировали на снимок певицы.

Напомним, что еще зимой Вера Брежнева презентовала авторский косметический бренд. Так, помимо певческой карьеры и актерства, жена музыкального продюсера решила заняться еще и бизнесом. Артистка занялась выпуском декоративной косметики.

В одном из своих интервью поп-дива призналась, что привыкла самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, не полагаясь на других. Так, родив старшую дочку — Софию, певица крайне редко бывала дома, практически все время она проводила в гастрольных турах, обеспечивая семью всем необходимым.