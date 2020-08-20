«Вы многого не знаете о моей семье»: Успенская призналась, что Тюльпанова – ее крестница

Любовь Успенская любит интриговать публику самыми разными намеками и признаниями. Недавно она представила поклонникам в Сети маленького «сына», которого многие приняли за приемного ребенка певицы. Как оказалось, это трехлетний Артемий — сын Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова.

А накануне Успенская принимала в гостях саму Милану Тюльпанову. Девушка провела свой день рождения в компании певицы, они запечатлелись на фото, под которым артистка сделала неожиданное признание.

«У моей крестницы Миланы Тюльпановой день рождения (да, да, вы многого не знаете о моей семье). Очень важно окружать себя близкими, верными людьми, желаю, чтобы у каждого из вас были такие!» — подписала селфи Успенская.

Сама Милана в своем Instagram удалила все фотографии в день рождения и объявила, что начинает новую жизнь.