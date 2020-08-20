С младшими внуками Пугачевой: 49-летняя Орбакайте с мужем позировала на семейном фото с Клавой и Дени

Сын певицы очень привязан к своей сестренке. За время учебы в Лондоне юноша старался как можно чаще навещать близких.

В одном из своих интервью 49-летняя Кристина Орбакайте рассказала о том, как ее старшие дети отнеслись к появлению в их семье отчима. Мало кто ожидал, что Никита Пресняков и Дени Байсаров с легкостью найдут общий язык с третьим маминым мужем. Однако бизнесмен Михаил Земцов «не метил» к ним в отцы, прекрасно понимая, что у мальчиков есть свои родители. При этом, когда внуки Аллы Борисовны обращались к нему за советом, муж Кристины всегда старался им помочь, подсказать, как можно разрешить ту или иную ситуацию.

По словам певицы, сыновья до сих пор звонят ей на мобильный и просят позвать к трубке Мишу. А с рождением маленькой Клавы все вопросы отпали сами собой. Дени Байсаров очень привязан к сестренке. За время учебы в Лондоне юноша старался как можно чаще навещать близких.

На одной из фан-страничек Орбакайте появилось ее архивное семейное фото, которое сама певица ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры поп-дива предстала вместе с мужем Михаилом Земцовым и младшими внуками Примадонны: 22-летним Дени и восьмилетней Клавой. На снимке не хватало только 29-летнего Никиты Преснякова. По словам певицы, ей крайне сложно собрать мальчиков за одним столом. Они выросли и уже давно живут отдельно, лишь изредка приезжая к ним в гости.