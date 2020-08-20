«Плевала на растяжки и целлюлит»: бывшая жена Прилучного блеснула фигурой на пилоне

В одном из своих интервью Агата Муцениеце призналась, что за время брака с Павлом она научилась сглаживать все его «острые углы». А к ревности мужа актриса из фильма «Тобол» и вовсе относилась с юмором. Единственное, что вызывало у девушки непонимание, так это то, что Прилучный не разрешал ей ужинать в ресторанах с коллегами по съемочной площадке, когда она отправлялась в киноэкспедиции.

Актер из сериала «Мажор» считал, что его второй половинке как замужней женщине не пристало ходить вечерами по таким заведениям. Павел настаивал на том, чтобы его возлюбленная ужинала в своем гостиничном номере с подругами, но никак не в компании представителей сильного пола — пусть даже и друзей.

Подав на развод, Муцениеце призналась, что все еще испытывает чувства к отцу своих детей. У пары есть семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочка Мия. Вот только самого Прилучного, по слухам, стали все чаще видеть в компании Мирославы Карпович. Поговаривают, что актриса из ситкома «Папины дочки» не раз бывала в гостях у Павла, который оставил за собой просторный коттедж. Семья актера обосновалась в городской квартире.

На одной из фан-страничек Агаты появилось ее архивное фото, на котором экс-возлюбленная Прилучного позировала на пилоне. Актриса блеснула своим умением, продемонстрировав тонкую талию и соблазнительные изгибы тела.