«Плевала на растяжки и целлюлит»: бывшая жена Прилучного блеснула фигурой на пилоне

В одном из своих интервью Агата Муцениеце призналась, что за время брака с Павлом она научилась сглаживать все его «острые углы». А к ревности мужа актриса из фильма «Тобол» и вовсе относилась с юмором. Единственное, что вызывало у девушки непонимание, так это то, что Прилучный не разрешал ей ужинать в ресторанах с коллегами по съемочной площадке, когда она отправлялась в киноэкспедиции.
Актер из сериала «Мажор» считал, что его второй половинке как замужней женщине не пристало ходить вечерами по таким заведениям. Павел настаивал на том, чтобы его возлюбленная ужинала в своем гостиничном номере с подругами, но никак не в компании представителей сильного пола — пусть даже и друзей.
Подав на развод, Муцениеце призналась, что все еще испытывает чувства к отцу своих детей. У пары есть семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочка Мия. Вот только самого Прилучного, по слухам, стали все чаще видеть в компании Мирославы Карпович. Поговаривают, что актриса из ситкома «Папины дочки» не раз бывала в гостях у Павла, который оставил за собой просторный коттедж. Семья актера обосновалась в городской квартире.
На одной из фан-страничек Агаты появилось ее архивное фото, на котором экс-возлюбленная Прилучного позировала на пилоне. Актриса блеснула своим умением, продемонстрировав тонкую талию и соблазнительные изгибы тела.
«Слышим рыдания Волочковой», «Ой-ой! Какие формы!», «Плевала на растяжки и целлюлит», «Полегче, такого мы не ожидали от матери двоих детей», «Пашка поймет, что потерял», «Соблазнительница», «С такой фигурой не грех и на пилоне засветиться», «О, чудо! Какая грация», «Животик такой рельефный, у вас точно детки есть?!», «Супер! Вроде и не худышка, а выглядит вполне себе! Очень стройная», — такие комментарии появились под снимком актрисы.