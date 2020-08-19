«А где снимки в бикини?»: Бородина в микрошортах с «рваными» краями похвасталась тонкими щиколотками

Поклонник ведущей проекта «Дом-2» подметили, что хотели бы видеть в микроблоге Ксении больше фото в купальниках.

Ксения Бородина вместе с детьми отдыхает в Ялте. На прогулку по городу ведущая проекта «Дом-2» отправилась в микрошортах с «рваными» краями. Примечательно, что деним был выкрашен в трендовый фиолетовый оттенок. Летний аутфит светской львицы дополнила принтованная футболка и шлепанцы. В комментариях к свежему снимку теледивы ее верные почитатели подметили, что им хотелось бы видеть в микроблоге знаменитости больше фото в мини-бикини. Нашлись и те, кто припомнил, что за время своего отпуска соведущая Влада Кадони — 42-летняя Ольга Орлова — то и дело публиковала снимки в бикини и даже демонстрировала обнаженную натуру в бассейне, представ перед объективом фотокамеры и вовсе без купальника, в костюме Евы.

«Горячая штучка!», «Ксюша, ты большая умничка!! Здоровья тебе и твоим близким!!», «Жаркая фотка», «Офигительно смотрятся шортики», «Ух, какая мамасита!!», «Помню, как Ксю выглядела в юности! Ей все-таки удалось похудеть, а ведь была такой пышечкой», «Давайте больше фоток в бикини», «Как-то скромненько!! Хотим фотосессию в купальниках», «Ждем-ждем снимки на пляже», «А где, простите, мини-бикини?!», «Затмить Орлову будет сложно» — такие комментарии появились под снимком теледивы.

Обсуждая летние снимки Орловой, поклонники сошлись во мнении, что для своих 42 лет певица выглядит просто великолепно. Она обладает стройной талией, красивой линией декольте и невероятно притягательной внешностью.