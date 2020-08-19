«Мой самый важный человек»: 51-летняя Бондарчук в фате предстала на свадьбе в объятиях сына

28-летний Сергей Бондарчук не смог пропустить одну из самых ярких вечеринок этого августа. Несколькими днями ранее звездная мама актера во второй раз вышла замуж. Избранником модели стал бизнесмен Сергей Харченко.

Как пишет «Комсомольская правда» свадебный наряд манекенщицы обошелся молодоженам в копеечку — он стоил порядка 700 тысяч рублей. Платье экс-жена режиссера Федора Бондарчука шила на заказ и в единственном экземпляре. Знаменитость не поскупилась на торжество, позаботившись о том, чтобы приглашенные гости запомнили эту вечеринку. Так, во время праздника Светлана Бондарчук несколько раз меня наряды — от классического платья невесты до ультрамини.

Поздравить именитую маму с замужеством пришел и Сергей Бондарчук. В своем микроблоге новоиспеченная невеста поделилась отчетными кадрами с торжества. На вечеринке Светлана предстала в объятиях сына. Возлюбленную Сергея Харченко не смутил даже тот момент, что она могла измять платье и фату. Модель была рада тому, что ее взрослый наследник нашел время в плотном графике, чтобы отметить это важное для нее событие.

«Мой самый важный человек! Я тебя люблю! Спасибо, что ты у меня есть!» — написала Светлана.

Напомним, что вместе с Федором Бондарчуком модель успела обзавестись не только общими детьми, но и внуками. У Светланы подрастают две внучки: семилетняя Маргарита и шестилетняя Вера. Наследниц именитой фамилии родила Тата Мамиашвили.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сын манекенщицы Сергей Бондарчук расстался с избранницей. На празднике по случаю свадьбы звездной мамы актера видели в компании другой девушки, которая пришла на вечеринку в качестве его спутницы.