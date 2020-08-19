Ксению Собчак заподозрили в бурном романе с Артемием Лебедевым

Пользователи Сети, которые посмотрели новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», где гостем светской львицы стал дизайнер Артемий Лебедев, заподозрили звезд в романе. Дело в том, что с самого начала интервью жена режиссера Константина Богомолова откровенно заигрывала с Лебедевым и строила, как считают подписчики, ему глазки.

«Ждите третьей свадьбы Собчак», «Смотрите, как они друг с другом заигрывают», «Ксении, судя по всему, надоел ее режиссер», — раздались комментарии в Сети.

Отметим, что сама светская львица пока никак не комментирует появившуюся информацию о ее новом романе. При этом на ее страничке регулярно появляются романтические снимки с мужем, что явное свидетельство того, что у них все пока прекрасно в отношениях.

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Напомним, что Собчак и Богомолов сыграли свадьбу почти год назад. Торжество получилось очень ярким и запоминающимся. В ЗАГС они, к примеру, приехали на катафалке, чем несколько шокировали окружающих и гостей праздника.