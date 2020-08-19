«Вот уж красавица-то вырастет!»: в Сети появилось фото «16-летней» Лизы Галкиной

Поклонники семьи решили посмотреть, как будет выглядеть дочка Аллы Пугачевой через 10 лет.

Младшая дочь Аллы Пугачевой от Максима Галкина, Лиза растет настоящей красавицей и модницей. У шестилетней девочки уже есть целая армия поклонников, которые ведут в соцсетях ее фан-странички. И это при том, что сама Лиза пока не ведет блоги ни в одном популярном приложении.

В одном из аккаунтов фанаты опубликовали интересное фото девочки. На нем наследнице Галкина и Пугачевой прибавили возраста – в специальном приложении «состарили» девочку и показали, как Лиза Галкина будет выглядеть в 16 лет.

«Я через 10 лет» — от имени Лизы подписали снимок.

На снимке «из будущего» Лиза все такая же светловолосая красавица. Глаза стали больше и голубее, а губы – пухлее. В комментариях многие согласились с тем, что дочка Галкина и Пугачевой вырастет настоящей моделью:

«Хорошенькая очень!», «Ну, все, капец мальчишкам», «Вот уж красавица-то вырастет!», «Очаровательная!», «Ну ты красотка, Лиза! Есть в кого», «Куколка», «Глаз не оторвать, красотка» — пишут в комментариях.

Кстати, приложениями и фильтрами по состариванию внешности по фото очень любят баловаться многие звезды. Например, юморист Гарик Харламов и вовсе ведет целую рубрику от «старика Макарыча», которым сам и является.