«В моем саду поселилось уникальное создание»: Климова похвасталась дачной скамейкой в форме таксы

На такой скамейке поместятся все наследники многодетной актрисы.

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова проживает в загородном доме со всей своей большой семьей – четырьмя детьми и мамой. Актриса этим летом особенно усердно принялась оборудовать приусадебное пространство и даже пригласила команду проекта «На дачу!» и Наташу Барбье для того, чтобы все сделать правильно.

Добавить уюта актриса решила, приобретя садовую скамью. Причем, не какую-то обычную-привычную, а самую оригинальную:

«В моем саду поселилось уникальное создание — скамья для всей семьи Такса-Клякса! Я давно мечтала о таком чуде» — похвасталась Климова.

Знаменитость призналась поклонникам, что от приобретения оказались в восторге все – и взрослые, и дети.