«Какая Анечка красавица!»: коллеги восхитились трехлетней дочкой Юлии Савичевой

Финалистка «Фабрика звезд» перестала скрывать свою наследницу, которая живет в другой стране. Фото малышки произвело фурор в Сети.

Юлия Савичева в свое время прославилась на «Фабрике звезд». Она была подопечной Максима Фадеева, но несколько лет назад они разорвали деловые отношения, но при этом остались друзьями. Именно продюсер сообщил, когда певица стала мамой. Девушка долгое время мечтала о материнстве, но первая беременность закончилась выкидышем, поэтому, когда она снова смогла зачать ребенка, то даже уехала рожать в другую страну.

Своему мужу Александру Аршинову Юлия подарила дочку Анну в 2017 году. Лишь спустя несколько месяце она вернулась в Москву из Португалии. Лицо девочки все три года родители скрывали, но накануне впервые показали малышку миру. На фото, которым пара поделилась в соцсети, они позирует с трехлетней девочкой. Аня носит стильную стрижку с челкой. Девочка унаследовала черты обоих родителей.

Савичева призналась, что съемка проходила в Португалии, где девочка живет под присмотром родных, поэтому артистка может легко уезжать на гастроли. Ее наследница уже умеет разговаривать и сама требует, чтобы ее пустили в кадр. Не только поклонники, но и коллеги восхитились дочкой звезды. Многие отметили, что она очень красивая.

«Всем обнимашки», — написала Ева Польна. «Юльчик! Вы чудесные!!! Аню приветствуем! Каждая Мама сама чувствует — когда! А теперь выдыхай, ты это сделала — знаю, как сложно решаться, с Первым тоже в этом возрасте вышли в мир Сети. Дальше втянешься, ну класснючие!» — высказалась телеведущая Олимпиада Тетерич. «Какие красивые и счастливые», — присоединилась Рогожина Наталья. «Красотуля», — отметил Денис Клявер. «Юленька, какая Анечка красавица!!! Счастья и здоровья твоей чудесной семье!» — добавила певица Зара.