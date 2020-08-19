Все-таки поженились: Бруклин Бекхэм однозначно прокомментировал совместное фото с возлюбленной

Совсем недавно 21 -летний Бруклин Бэкхэм сделал предложение возлюбленной Николе Пельтц. Девушке 25 лет. Красавица – дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца. Отношения пары развивались стремительно и в итоге привели к свадьбе. Несмотря на то, что Бруклин стал совершеннолетним совсем не так давно, парень сделал предложение Николе спустя 7 месяцев общения. Кажется, он настроен серьезно. На днях в своем Instagram сын Виктории и Дэвида Бэкхэм опубликовал трогательный пост.

В нем Бруклин и признался поклонникам, что недавно любимая согласилась стать его женой.

«Я обещаю быть лучшим мужем и лучшим папой в один прекрасный день», — признался юноша. Вскоре после этого Никола Пельтц размещает совместную фотографию с возлюбленным, но куда важнее к ней комментарий сына Бекхэма.

«Моя жена», — написал наследник футболиста и добавил смайлики в форме сердечек.

Сейчас Никола Пельтц занимается актерской карьерой, а Бруклин модельным бизнесом и фотографией. Пара познакомилась на праздновании Хэллоуина. Раньше Пельтц встречалась с моделью Анваром Хадидом. А Бекхэм-младший успел завести отношения с актрисой Хлоей Морец. За два года пара расставалась несколько раз. В одну из таких пауз Бруклин встречался с дочерью французского продюсера Соней Бен Аммар. После Морец и Аммар его возлюбленной стала певица Мэдисон Бир. Но и с ней у Бруклина не сложилось. Зато сейчас красавчик обрел собственную семью.