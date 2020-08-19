«Макс возлагал на меня большие надежды»: Юлия Савичева вспомнила болезненный уход от Фадеева

Певица Юлия Савичева заявила, что на момент рождения своей дочери Ани три года назад она состояла в компании продюсера Максима Фадеева. По ее словам, после возвращения из Португалии, где она родила наследницу, исполнительница должна была приступить к работе на российской сцене. У нее было запланировано много выступлений перед публикой и фанатами.

«Макс возлагал на меня большие надежды. Но у меня сердце кровью обливалось, когда смотрела на Аню: как я такую масепусечку возьму с собой, а потом оставлю ее и отправлюсь на гастроли». Юлия Савичева

По словам Савичевой, она понимала, что придется много времени проводить на репетициях, готовить концертную программу. Домой к дочке она бы приходила только ночевать, что ее совсем не устраивало. В итоге после рождения дочки Савичева еще четыре месяца жила в Португалии, заботясь о наследнице. От Фадеева она в итоге ушла.

Напомним, что в 2014 году Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова. На семейном совете было принято непростое решение, что дочь Аня будет жить с родителями мужа в Португалии, потому что в этой стране благоприятный для развития ребенка климат, сообщает портал wday.ru.