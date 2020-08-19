«Чистое настроение раннего утра»: Арзамасова в топе-бра и трико предстала на фото без макияжа

25-летняя Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками свежим летним селфи, представ перед объективом фотокамеры без макияжа. При этом актриса из ситкома «Папины дочки» вслед за Анной Нетребко, Агатой Муцениеце, Дарьей Мельниковой, Верой Брежневой, Екатериной Климовой и многими другими поддержала тренд на естественную красоту. Фильтры и ретушь девушке заменили солнечные лучи. Девушка пожелала своим фанатам доброго утра, дав понять, что она пребывает в великолепном настроении. В кадре актриса предстала в трендовом топе-бра и трико, отдав предпочтение стилю спорт-шик.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее в СМИ появилась информация о том, что Лиза тайно встречается с 46-летним Ильей Авербухом. Ко всему прочему, «папина дочка» продемонстрировала в Storis кольцо на безымянном пальце. Нашему корреспонденту удалось связаться с постановщиком ледовых шоу. Но услышав вопрос о помолвке с Арзамасовой, Илья Изяславич тут же положил трубку.

«Чистое настроение раннего утра!! То ли вижу сны наяву, то ли бодрствую во сне. И мысленно читаю предыдущие комментарии: «Зачем она глаза закрывает, зачем она то, зачем она это?! Она нежится, она щурится как кошка на солнечной завалинке», — отметила Лиза.

Напомним, что Арзамасова о своих отношениях с бывшим мужем Ирины Лобачевой пока ничего не говорила. Молчание сохраняет и сам постановщик ледовых шоу. Однако некоторые издания светских хроник пишут о том, что актриса не раз делилась свежими кадрами в Instagram, на которых была отчетлива видна обстановка дома. И судя по локациям, снимки были сделаны у Авербуха.