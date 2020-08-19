«Жениться вам надо, барин»: подписчики Корчевникова отреагировали на его снимок с ребенком

Телеведущий Борис Корчевников в Instagram поделился снимком со своим крестником Мишей и его мамой. Это сын известного журналиста Романа Голованова. На фотографии Борис Корчевников придерживает крохотного ребеночка за голову. Жена Голованова, Лида, держит наследника на руках.

«Кумовья», — кратко подписал снимок Борис Корчевников.

В комментариях пользователи в очередной раз напомнили 38-летнему ведущему программы «Судьба человека», что ему пора самому уже сыграть свадьбу.

«Жениться вам надо, барин», «Красивая фотография. Запечатлен самый трогательный момент», «Борис, дорогой. Пора тебе жениться. Уверен, что ты будешь прекрасным отцом».

больше по теме Собравшийся жениться на дочке Лазаревой Корчевников посетил Новоспасский мужской монастырь Поклонники телеведущего считают, что торжество не за горами.

Напомним, что не так давно Борис Корчевников прямо в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» приударил за молодой помощницей депутата Государственной думы — 24-летней дочкой певицы Светланы Лазаревой Натальей Кузьминой. Он намекнул, что хотел бы построить с красивой девушкой семью.