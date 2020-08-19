Павел Прилучный: «Если человек косячит — он перестает для меня существовать»

Актер из сериала «Мажор» назвал своего самого большого внутреннего врага. И это, как считает Павел - те, принципы, которые он не может нарушить.

Известие о расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало полной неожиданностью для многих поклонников. Еще в феврале актриса из фильма «Тобол» сообщила о намерении развестись с мужем. При этом девушка дала понять, что все еще любит отца своих детей. В настоящее время Агата вместе с семилетним сыном Тимофеем и трехлетней дочкой Мией живет в городской квартире, а за Прилучным остался коттедж. Расставание пары едва ли можно назвать гладким. Незадолго до того, как Муцениеце с отпрысками съехала от Павла, она в Stories рассказала о том, что муж якобы поднял на нее руку, выбросил ее телефон на улицу и перепугал своими действиями детей. Позже актриса снова вышла на связь с подписчиками, заверив их, что она не обижается на мужа. И даже наоборот, надеется, что он пересмотрит свои взгляды на жизнь, изменится.

Вся эта история не помешала Агате отпустить детей с теперь уже бывшим мужем в Крым. Тут же в СМИ появилась информация о том, что на каникулы Прилучный отправился не только с наследниками, но и с новой подругой — Мирославой Карпович.

В своем недавнем интервью Прилучный назвал своего самого большого внутреннего врага. И это, как говорит актер, его принципы. Бывший муж Муцениеце заверил, что именно из-за них он постоянно попадает в разные истории. Просто он привык отстаивать свою точку зрения и всегда борется за справедливость.

«Если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из своей жизни навсегда», — приводит 7days.ru слова Павла Прилучного.

И это правило касается не только тех, с кем он работает, но и близких людей. Как говорит актер, из-за своих принципов он слишком многих потерял.